≪超目玉★12月≫ ET ADAM ROPE' CPOシャツ 【NIKKE】WNy シャツ

ADAM ET ROPE'

アダムエロペ

【NIKKE】WNy CPOシャツ

ネイビー

Mサイズ

新品・未使用

【《差が付くワンランク上のスタンダードアイテム》拘りぬいた最上級素材の中に、ミリタリーデザインに潜む緻密なディテールが光る、大人のオーバーサイズCPOシャツ。】

【素材】

N-TECHウールという『毛織物産地の尾州』と『合繊産地の北陸』とのコラボレーション企画として開発された素材です。

タテ糸に極細20デニールのブライトナイロンフィラメント、ヨコ糸に”NIKKE AXIO”を使用した、新感覚のハイブリッド素材です。

※NIKKE AXIO ウールの繊維束の内側にフィラメントを包み込み、スパイラルさせることで偏芯螺旋構造にした糸。

表面はウールのソフトな風合いを最大限に活かし、快適性能を内に秘めた、細くて強い機能と天然の風合いをハイブリットした素材です。

ブライトナイロンの上品な光沢感と上質なメリノウールからくるナチュラルな見た目と風合いを同時に持ち合わせており、合繊100 のタフタでは出せない表情感となっております。また、ウール本来の機能である吸放湿性も持ち合わせています。

メリノウール60 入っていながらも暑苦しさ感じさせない風合いも大きな魅力です。

【デザイン・シルエット】

上品な光沢とハリある素材に、リラックスしたオーバーサイズシルエット。

まさに大人こそ取り入れてもらいたい最高級のミリタリーシャツです。

ステッチワークや細かいディテールはミリタリーテイストを活かしながらも、運針の細かいキレイな縫製とドレスで使用するボタンなど、モードな雰囲気を活かしたデザインに仕上げています。

ウール高混率素材なので、シャツ羽織りとしても軽く見え過ぎず、使い回しの利く1着です。

ディテールはオーセンティックにしているので、5年10年と経っても古さを感じさせないタイムレスな逸品に仕上がっています。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アダムエロペ 商品の状態 新品、未使用

