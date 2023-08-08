【最新入荷】 CHANEL✨シャネル　カフリンクス　アクセ　ココマーク カフリンクス

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■商品情報■

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★商品名

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★製造番号

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93A

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アンティークゴールド

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サークルココ 93A ヴィンテージ

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★重量

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18g

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★サイズ

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約2.7cm x 2cm

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★素材

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メッキ

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★状態・コンディション

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金具部分：小キズ、退色、くすみ

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外側

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表面：薄汚れ

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◆注意事項

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・メッセージの途中でも購入ボタンを先に押された方が優先となります。

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・出品時に確認しておりますが、細かい傷や汚れを見落としている場合もございますのでご了承をお願いします。

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・素人な故、見落とし箇所があるかもしれませんので、その時は【評価前】にメッセージをくだされば対応致します。

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★ご覧頂き有難うございます★ ★丁寧対応、迅速発送を心掛けております★★全国送料無料★ ★値段交渉可能★■商品情報■★商品名ココボタン カフリンクス カフス★製造番号93A★カラーアンティークゴールド[タイプ]サークルココ 93A ヴィンテージ★重量18g★サイズ約2.7cm x 2cm★素材メッキ★状態・コンディション金具部分：小キズ、退色、くすみ外側表面：薄汚れ[付属品]なし◆注意事項・メッセージの途中でも購入ボタンを先に押された方が優先となります。・出品時に確認しておりますが、細かい傷や汚れを見落としている場合もございますのでご了承をお願いします。・素人な故、見落とし箇所があるかもしれませんので、その時は【評価前】にメッセージをくだされば対応致します。※コメント無しの即購入歓迎です。

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