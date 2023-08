GIANT CONTACT SLR 超軽量 カーボンドロップハンドル コンパクト400mm No.19

実測176g

ワールドツアーチームsunwebに支給されたものです。

支給品のため一般販売モデルとは仕様が異なる可能性があります。

新品ですが保管に伴う小傷や汚れ、製造時からの傷等はご了承ください。

↓A&H_bikes ↓

主に自転車のプロチーム支給品を出品しています。

プロチーム支給品は私自身がヨーロッパで実物を確認しております。

商品の同封可能です。送料分 値下げします。

時間指定ががある場合は購入後、すぐにご連絡下さい。

メルカリ便のシステム上、対応できない場合がありますがご了承ください。

他のサイトでも出品しているため、入札された場合は削除致します。

売り切れたものは削除しています。

過去の出品の一部はsnsで公開しています。

ロードバイク ヒルクライム 軽量化

商品の情報 ブランド ジャイアント 商品の状態 新品、未使用

