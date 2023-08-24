全国総量無料で ヒステリックグラマー✖️プレイボーイコラボ★大人気TシャツLサイズ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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『Playboy』とのタッグが
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スポットアイテムで限定復活！
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"HYSTERIC ARROW"
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1991年4月号の表紙を飾った
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ミス・スプリングブレイクのものを引用。
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バックプリントには VIP会員の社交場
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プレイボーイ・クラブのイメージをプリント
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着丈65.5cm身幅52.5cm
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
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|ヒステリックグラマー
|商品の状態
|新品、未使用
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新品未使用タグ付きですが、神経質な方はご遠慮ください。『Playboy』とのタッグがスポットアイテムで限定復活！"HYSTERIC ARROW"1991年4月号の表紙を飾ったミス・スプリングブレイクのものを引用。バックプリントには VIP会員の社交場プレイボーイ・クラブのイメージをプリントLサイズ平置き素人採寸着丈65.5cm身幅52.5cm
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ヒステリックグラマー
|商品の状態
|新品、未使用