Disney

こちらは90's Disney DONALD DUCK ポケットTシャツです!

US古着

BiSH × FR2 DOKO? コラボTシャツ(M) 外袋付き. PEDRO

一着いかがでしょうか?

【入手困難】ヒステリックグラマー♤刺繍ビッグロゴ 希少 半袖Tシャツ 即完売品



ヴェトモン vetements スヌープドック Tシャツ

古着やストリートファッションにご理解のある方のみご購入よろしくお願いします。

ヴァレンティノ サンローラン Tシャツ セット

素人採寸の為多少の誤差はお許しください。

0599【即完売モデル】ヒステリックグラマー☆ヒスガールTシャツ 希少デザイン

返品等承っておりません。

ATON エイトン T-SHIRT Tシャツ 6

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

Disney DONALD DUCKポケットTシャツ 刺繍90's1990年代MADE IN USAUSA製ボディ anvilカラー グリーン・緑サイズ XL着丈約76cm身幅約58cm肩幅約56cm袖丈約21cmこちらは90's Disney DONALD DUCK ポケットTシャツです!新品グリーンXLボディでDONALD DUCK 刺繍が映えた一枚です!ビンテージTシャツのディテールとして人気の袖・裾ともにシングルステッチです!暑くなるこれからの季節に活躍する事間違いなしの一枚だと思います!US古着DisneyディズニーDONALD DUCKドナルド ダックバドワイザーBEER系Budweiser BUD LIGHT ビール系企業物ボックスロゴアウトドアキャンプ釣りフィッシングサーフスタイルサーフィンスケータースケートボードバイカーチョッパーハーレートライアンフインディアンビーエスエー90s スタイル90sファッション90s b-boyファッションユルダボスタイルストリートファッションテンダーロインアットラストラッツハイドアンドシークコアファイターネイバーフッドダブルタップスポークチョップガレージサプライキャリーグラッドハンドウィアードギャングスタービル ブラックサイン トロフィークロージングラルフローレンダブルアールエル今のトレンドメンズファッションレディースファッションチョッパー乗りボバー乗りバイク男子バイク女子古着男子古着女子アメカジ一着いかがでしょうか?古着やストリートファッションにご理解のある方のみご購入よろしくお願いします。素人採寸の為多少の誤差はお許しください。返品等承っておりません。よろしくお願いします。

