流行に 『 下北沢の彼・彼女 』 アート/写真

✴︎ご覧頂きありがとうございます✴︎わたくしNGIGIN本人によるハンドメイド作品です。一点一点真心込めて制作しています現在作品の販売はメルカリのみですよろしくお願いします。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー『 下北沢の彼・彼女 』付き合って数年互いの関係に疑いのない彼彼女下北沢では珍しい雪の降ったある日の事はしゃぐ彼女を横にふと小さな杞憂が彼の頭をよぎる何処にでもありそうな日常のワンシーンを優しく表現しましたわたくしの処女作品ですーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー水彩額装縦31.7㎝×横41.5㎝背面に壁掛金具は付いていません前面・背面ガラス張り撮影時は光の反射を防ぐ為ガラスを外していますーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーNGIGIN 是非コピーしてご覧下さいhttps://instagram.com/__ngigin__?igshid=ZjE2NGZiNDQ=ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー#ハンドメイド #ハンドメイド作品 #クラフト #アート #イラスト #ファッション #ブランド #ヴィンテージ #自作物 #自作品 #手作り #手づくり #絵画 #古着 #現代アーティスト #現代アート #ギャラリー #現代美術 #現代美術 #現代絵画 #原画 #一点物#handmade #craft #art #illustration fashion #painting #oldclothes #vintage

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

