経典 アンダーカバー 希少 上質 ラビットファー 切替 起毛 ボーダー カットソー Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

アクセスありがとうございます。

他でも委託に出しておりますのでご購入前に必ずご連絡ください。

事前連絡なしでのご購入はキャンセルさせていただく場合がございますのでご了承ください。

プロフ必読宜しくお願い致します。

◆ ◆UNDERCOVER アンダーカバー 希少 H1408-1 上質 ラビットファー 切替 起毛 ボーダー カットソー 2 茶系

◆起毛地部分は全て上質なラビットファー生地で肌触り良く作りこみ良く洗練されたデザインで雰囲気良くお勧めです!

◆素材はラビット (別)コットン100 キュプラ100

◆ サイズは2 着丈75 身幅49 肩幅39 袖丈47 ほどです。

◆状態ですが使用感少なく、特にダメージ汚れなど不具合なく美USEです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンダーカバー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

