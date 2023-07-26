【お取り寄せ】 エアコン 【中古】富士通 2.2kw (21444) AS-R22E エアコン

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K★★187 シャープ エアコン プラズマクラスター7000 AY-F56DM2

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値引き交渉は一切お受けしません。

TOYOTOMI スポットエアコン TAD22LW

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CORONA 窓用エアコン CW-1621-WS シェルホワイト



CORONA ウインドエアコン 冷暖房 CWH-A1815

◆年式◆

フロンガス回収機 AR500J-SANKEN

2016年製

アイリスオーヤマ エアコン IHF-2204G 6畳用 2020年製 G476



日立 エアコン

◆サイズ◆(約 mm/幅×奥行×高さ)

❤️1点限り❤️ 冷風機 冷風扇 冷風扇風機 強力 冷風 6L着脱式 3段階風量

室内機：720×295×245

【美品】スポットエアクーラー

室外機：770×350×530

早い者勝ち コロナ ルームエアコン



イチネンTASCO TA150SB-2 真空ポンプ(逆止弁付

◆特長・仕様◆

1127 シャープ【AY-D56SX-W】2014年製 18畳 エアコン 中古

○冷房

EENOUR ポータブルクーラー QN750

・能力：2.2kw

HITACHI 白くまくん D RAS-D22H(W)

・定格消費電力：520W

CORONA コロナ CW-A1816 窓用エアコン 冷房専用

○暖房

Panasonic エオリア ルームエアコン 2020年製 基本工事込

・能力：2.5kw

☆しんちゃん☆様｜ウインドウエアコン/EWA1995E7

・定格消費電力：520W

コロナ エアコン CSH-N2221R 2021年製 6畳用 格安 M0319

冷房最大適用面積/～8畳

CORONA CW-16A3 ウインドエアコンＲelala 2022年モデル

電源/100v

神奈川県内は無料工事、配送付き、室外機セット)[1313]日立10畳 保証あり

※ルーバー部分(送風口)のツメ破損。

CORONA 窓用エアコン CW-F1618E6 【2018年製】



富士通ゼネラル ルームエアコン AS-C221LHK-W 2021年製 主に6畳

◆注意事項◆

三菱 15畳 3.6kw 100V 霧ヶ峰 MSZ-GV3617 分解清掃済み♪

保証対象は本体のみです。ホース・フィルター等消耗品、付属品は保証対象外です。交換が必要な場合はご用意お願いします。ガスの残量は保証対象外とさせて頂きます。

室内ユニット壁掛形MSZ-2817GXAS-W-IN



送料込！使用時間たったの6時間未満の極美品！移動式スポットクーラー！リモコン付

清掃していますが中古品ですので画像に写りきらない傷、汚れ等あります。予めご了承ください。

アイリスオーヤマポータブルクーラー IPA-2202G-W ホワイト 除湿器



2021年製コイズミ 窓用エアコン ホワイト KAW-1911

付属品は写真にある物のみです。配管類、電線類及びフレアナットなどの部品は付属しません。不足部品はご用意お願いします。

明日までの引き取り限定価格、スポットクーラー エアコン 引き取り限定



PANASONICEoliaCS-X568C2-WXシリーズエアコン2018年製

未記載の欠点がありましたらご了承ください。不明点はお問い合わせの上、解決後のご購入をお願いします。

冷媒管(ペアコイル) 2分4分



FUJITSU2017年モデル14畳用 基本工事費＆リサイクル料金込み‼️

◆返品特約・保証期間◆

2分4分ペアコイル

お客様都合による返品、売買契約の解除はお受けできません。

Kana⭐︎プロフ必読⭐︎様専用 コイズミ ルームエアコン KAW-1672 枠付き



15 コロナ ルームエアコン ウインド形冷房専用 CW-F1617 2017年

但し商品に瑕疵、虚偽説明、不実記載等、売買契約を履行できない場合にのみ商品到着日から８日以内であれば返品交換を承ります。

ハイアール 窓型エアコン ウインドエアコン



いなばでんこう ペアコイル

この期間を過ぎますといかなる場合でも返品・返金・交換はお受けできません。

ペアコイル 2分3分 20m二巻



楽座クーラー ＣＬＥＣＯＯＬⅢ クレクール３ 移動式スポットクーラー

補償対象は商品代金、送料のみで売買契約不履行により発生した工事代金、営業できなかった為発生した損害は補償対象外です。

EENOUR ポータブルエアコン PA600 グリーン



26取付無料！富士通ゼネラル ノクリアcシリーズ おしゃれホワイトエアコン6畳用

万が一動作不良が生じた場合、商品代金と送料を保証します。

【中古】富士通 エアコン 2.2kw AS-R22E (21444)



【スポットクーラー】SKJ-RS26PA

お客様で手配して頂いた運送料金(店頭受取の場合も含む)取付工事その他費用は保証対象外です。

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【にゃんにゃん(´- `*)様専用】エアコン 室外機 S25VTES-W 8畳

修理可能な場合は商品代金(送料は含まない)を上限とし修理代金を保証します。

National！エアコン！CUーY281A室内機



エアコンガスR32

返品の際に必要となりますので、保証期間内は梱包材の保管をお願いします。

窓用冷暖 CORONA CWH-A1821(WS) 2021年製



＊標準取付無料＊安心の１年保証＊パナソニック 2020年製 10畳用＊AS091

保証期間は商品到着後1週間の初期不良のみとします。それ以降の返品・交換は一切お断りしますので商品到着後は速やかに動作確認をお願いします。

1018 アイリスオーヤマ【IRR-2819G】2019 10畳 エアコン 中古



エアコン三菱霧ヶ峰 ２３畳 新品・未開封(室内機)

ご注文頂いた時点で上記ご承知頂いた事とさせて頂きます。

商品の情報 ブランド 富士通 商品の状態 やや傷や汚れあり

------------------------------------店舗へお引取の場合は商品代金24770円に変更します。値引き交渉は一切お受けしません。------------------------------------◆年式◆2016年製◆サイズ◆(約 mm/幅×奥行×高さ)室内機：720×295×245室外機：770×350×530◆特長・仕様◆○冷房・能力：2.2kw ・定格消費電力：520W○暖房・能力：2.5kw ・定格消費電力：520W冷房最大適用面積/～8畳電源/100v※ルーバー部分(送風口)のツメ破損。◆注意事項◆保証対象は本体のみです。ホース・フィルター等消耗品、付属品は保証対象外です。交換が必要な場合はご用意お願いします。ガスの残量は保証対象外とさせて頂きます。清掃していますが中古品ですので画像に写りきらない傷、汚れ等あります。予めご了承ください。付属品は写真にある物のみです。配管類、電線類及びフレアナットなどの部品は付属しません。不足部品はご用意お願いします。未記載の欠点がありましたらご了承ください。不明点はお問い合わせの上、解決後のご購入をお願いします。◆返品特約・保証期間◆お客様都合による返品、売買契約の解除はお受けできません。但し商品に瑕疵、虚偽説明、不実記載等、売買契約を履行できない場合にのみ商品到着日から８日以内であれば返品交換を承ります。この期間を過ぎますといかなる場合でも返品・返金・交換はお受けできません。補償対象は商品代金、送料のみで売買契約不履行により発生した工事代金、営業できなかった為発生した損害は補償対象外です。万が一動作不良が生じた場合、商品代金と送料を保証します。お客様で手配して頂いた運送料金(店頭受取の場合も含む)取付工事その他費用は保証対象外です。修理可能な場合は商品代金(送料は含まない)を上限とし修理代金を保証します。返品の際に必要となりますので、保証期間内は梱包材の保管をお願いします。保証期間は商品到着後1週間の初期不良のみとします。それ以降の返品・交換は一切お断りしますので商品到着後は速やかに動作確認をお願いします。ご注文頂いた時点で上記ご承知頂いた事とさせて頂きます。

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IPC-221N ポータブルクーラー アイリスオーヤマハイアール ウインドエアコン 延長枠付き JA-18U 2020年製【引取限定愛知】DAIKIN 2.2kw F22YTES-W 2021年製【5828】 CORONA エアコン cwh-a1821 冷暖房両用K★★187 シャープ エアコン プラズマクラスター7000 AY-F56DM2特価品‼︎迅速発送‼︎美品‼︎送料込み‼︎CORONA コロナエアコン 取説付き‼︎ QTOYOTOMI スポットエアコン TAD22LWCORONA 窓用エアコン CW-1621-WS シェルホワイト