激安 けん様専用　RRL Double RL 襟コーデュロイ　ハンティングシャツ シャツ

✅商品説明

✅ 基本情報

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダブルアールエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✅商品説明ラルフローレン Ralph Lauren のヴィンテージラインDouble RLのハンティング ワークシャツです。ユーロ圏で流通していたアイテムのため内タグはイギリス仕様日本国内では中々お目にかかれない珍品です。ガチガチの肉厚キャンバス生地で仕立てられており羽織った着用感はほとんどアウター質実剛健な作りと襟コーデュロイ 厚く 深みのあるアンティーク調の樹脂ボタンがビンテージ感ムンムンで雰囲気抜群ホワイトカラーの屈強なトリプルチェーンステッチで武骨な印象は臨界点男らしさ満点な硬派すぎる一着デニムやチノとの相性最強でタウンユースはもちろんキャンプやアウトドアにもおすすめな頼もしいアイテムです。✅ 基本情報【色】 ダークグレー 墨黒【素材】 綿:100%【シルエット】 スタンダード【サイズ】 M 【実寸《cm》 】 ◾️身幅・51 ◾️肩幅・44 ■袖丈・62.5 ◾️着丈・70【状態】一般的な中古品【着用シーズン】 春 秋 冬 【ポケット】 胸2【生地の厚さ】 シッカリ❢【裏地】 無し【伸縮性】 無し【透け感】 無し✅発送方法 ◾️らくらくメルカリ便 匿名配送(ゆうゆうに変更可能) ◾️送料完全無料❢ ◾️スピード発送❢⭐️タバコ ペット 香水 全て無し❢

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダブルアールエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

