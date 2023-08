最適な材料 MTG　ボロスヒロイック　パイオニア　デッキ マジック：ザ・ギャザリング

メイン・サイドの75枚セットです。

言語は全て日本語になります。

トラブル防止のため、状態は一律プレイドでお願い致します。

【セット内容】

メインボード

4 恩寵の重装歩兵

4 僧院の速槍

4 照光の巨匠

4 戦慄衆の秘儀術師

2 第10管区の軍団兵(+枚数調整用にデッキ外2枚)

4 果敢な一撃

4 神々の思し召し

4 農家の勇気

4 祖先の怒り

4 無謀な怒り

3 暴力の激励

1 セジーリの防護

4 聖なる鋳造所

4 感動的な眺望所

4 戦場の鍛冶場

4 針縁の小道

1 皇国の地、永岩城

1 平地

サイドボード

1 湧き出る源、ジェガンサ(エッチングFOIL)

4 アダントの先兵

3 ロランの脱出

3 邪悪を打ち砕く

3 スカルドの決戦

1 摩耗+損耗

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

