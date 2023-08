品揃え豊富で 週末セール【Angelic Pretty】Candyストライプリボンワンピース ひざ丈ワンピース

お値下げ不可、即購入可能

出品しているカチューシャとセット購入の方は

お気持ち割引できるのでコメントください。

新作で今もオフィシャルサイトに売っています。

今年の4月に新宿のAngelic Prettyで購入し、

試着のみのほぼ未使用品です。

フリルが可愛く、パニエを重ねて履くとチュールが広がってとても可愛いです。

ワンピースなので夏は1枚で着ても可愛いですよ♪と店員さんに言われました。

畳んで発送となります。

お色は人気で店頭で売り切れたサックスです。

¥32,780

・着丈:約93㎝(レース4㎝込)

・バスト:約91㎝

・ウエスト切替位置:約73㎝

・身丈:BNP~約34cm

・肩幅:約30㎝

[素材]

表地:ツイル(綿100%)

[レース]

チュールレース

ケミカルレース

☆被せスカートにオーガンジー(ポリエルテル100%)を使用しています。

☆フリルにハートチュール(ポリエルテル100%)、チュール(ナイロン100%)を使用しています。

☆作りリボン、後ろリボン、パイピングにストライプチュール(ポリエルテル100%)を使用しています。

☆山道テープを使用しています。

☆首紐、後ろリボンは取り外し可能です。

自宅保管品の為、気になる方はお控えください。

神経質な方は是非店舗にて定価でご購入ください。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アンジェリックプリティ 商品の状態 未使用に近い

