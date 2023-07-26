[宅送] AIR NIKE FORCE (トムとジェリー)タイムセール中 1 スニーカー

メインカラー···ホワイト

マウンテンリサーチ インフィニティモック 25.0EE まーちゃんママ様専用

人気モデル···NIKE エアフォース1にハンドメイドでトムとジェリーをペイントした物になります。

ナイキ エアモア アップテンポ '96 "黒＆赤&ネイビー" 25.5cm

新品未使用タグ付き

コンバース CT70 プラス ブラック チャックテイラー 27cm

世界どこを探しても一点のみです。

【美品】NIKE エアジョーダン1 ハイ KO シカゴ 27.5cm

サイズは23.5cm

【CT70】converse チャックテイラー

あくまでペイントです。防水スプレー等で

ニューバランス 990v3 ブラック/タン

大切に履いてください。

ナイキ ACG モック 27.5cm

個人的な依頼は30000円〜請け負います。

海外限定 ナイキ エアマックス95 NIKE AIRMAX95

Instagram art_440_agon

YEEZY 350 V2 CMPCT 26.5cm

へ連絡ください。

ナイキ エア ジョーダン 1 ロー セイル ユニバーシティ ゴールド ブラック

掠れ等のリペイントは5000円より請け負います。

新品未使用！メゾン マルジェラ ジャーマントレーナー 40



newbalance U520AB ニューバランス 28cm

#NIKE #トムとジェリー #カスタムペイント

Nike Air Jordan 3 Retro ナイキ エアジョーダン3

#古着 #ストリート #一点物 #可愛い

NIKE ZOOM BRUIN SB FLUFF BRUIN

#ストリートファッション #supreme

SALEWA Ms WILDFIRE EDGE MID GTX 27.5cm

#タイムセール #ストリート女子 #足元倶楽部

supreme NIKE SB GATO QS 28

#スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm以下 ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

メインカラー···ホワイト人気モデル···NIKE エアフォース1にハンドメイドでトムとジェリーをペイントした物になります。新品未使用タグ付き世界どこを探しても一点のみです。サイズは23.5cmあくまでペイントです。防水スプレー等で大切に履いてください。個人的な依頼は30000円〜請け負います。Instagram art_440_agonへ連絡ください。掠れ等のリペイントは5000円より請け負います。#NIKE #トムとジェリー #カスタムペイント#古着 #ストリート #一点物 #可愛い #ストリートファッション #supreme#タイムセール #ストリート女子 #足元倶楽部#スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm以下 ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

ナイキ エアジョーダン5 レトロ ブラックメタリックUSA製 New balance M998 ミリタリーパック ベージュNIKE エアフォース1スペシャルフィールドconverse addict CHUCK TAYLOR CANVAS HIナイキ ウィメンズ エアマックス 95 ネクストネイチャー "白"27.5cm