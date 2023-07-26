[宅送] AIR NIKE FORCE (トムとジェリー)タイムセール中 1 スニーカー

メインカラー···ホワイト
マウンテンリサーチ インフィニティモック 25.0EE まーちゃんママ様専用
人気モデル···NIKE エアフォース1にハンドメイドでトムとジェリーをペイントした物になります。
ナイキ エアモア アップテンポ '96 "黒＆赤&ネイビー" 25.5cm
新品未使用タグ付き
コンバース CT70 プラス ブラック チャックテイラー 27cm
世界どこを探しても一点のみです。
【美品】NIKE エアジョーダン1 ハイ KO シカゴ 27.5cm
サイズは23.5cm
【CT70】converse チャックテイラー
あくまでペイントです。防水スプレー等で
ニューバランス 990v3 ブラック/タン
大切に履いてください。
ナイキ ACG モック 27.5cm
個人的な依頼は30000円〜請け負います。
海外限定 ナイキ エアマックス95 NIKE AIRMAX95
Instagram art_440_agon
YEEZY 350 V2 CMPCT 26.5cm
へ連絡ください。
ナイキ エア ジョーダン 1 ロー セイル ユニバーシティ ゴールド ブラック
掠れ等のリペイントは5000円より請け負います。
新品未使用！メゾン マルジェラ ジャーマントレーナー 40
newbalance U520AB ニューバランス 28cm
#NIKE #トムとジェリー #カスタムペイント
Nike Air Jordan 3 Retro ナイキ エアジョーダン3
#古着 #ストリート #一点物 #可愛い
NIKE ZOOM BRUIN SB FLUFF BRUIN
#ストリートファッション #supreme
SALEWA Ms WILDFIRE EDGE MID GTX 27.5cm
#タイムセール #ストリート女子 #足元倶楽部
supreme NIKE SB GATO QS 28
#スニーカー
ナイキ エアジョーダン5 レトロ ブラックメタリック
商品の情報
|商品のサイズ
|23.5cm以下
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用
USA製 New balance M998 ミリタリーパック ベージュ
NIKE エアフォース1スペシャルフィールド
converse addict CHUCK TAYLOR CANVAS HI
ナイキ ウィメンズ エアマックス 95 ネクストネイチャー "白"27.5cm
メインカラー···ホワイト人気モデル···NIKE エアフォース1にハンドメイドでトムとジェリーをペイントした物になります。新品未使用タグ付き世界どこを探しても一点のみです。サイズは23.5cmあくまでペイントです。防水スプレー等で大切に履いてください。個人的な依頼は30000円〜請け負います。Instagram art_440_agonへ連絡ください。掠れ等のリペイントは5000円より請け負います。#NIKE #トムとジェリー #カスタムペイント#古着 #ストリート #一点物 #可愛い #ストリートファッション #supreme#タイムセール #ストリート女子 #足元倶楽部#スニーカー
商品の情報
|商品のサイズ
|23.5cm以下
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用