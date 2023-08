※コメント、ご購入の際は事前にプロフィールをご確認下さい。

↓他にもセオリーを多数出品しております。

#RINNTHEORY

2019A/W TheoryのCLASSIC.BLAZER / TRACEABLE. WOOLです。

定価53,900円、リンクセオリージャパンのタグが付く正規品で非常に凝った作りになっております。

セオリーのブレザー「CLASSIC.BLAZER」。ファブリックはストレッチの効いたウール生地「TRACEABLE. WOOL」。前立ては2B。滑りの良い裏地を当てておりますので、袖通しも良く仕上がっております。上質な素材使いと綺麗なシルエットで、様々なコーディネートにお使い頂ける一着です。

23区 NEWYOKER ニューヨーカー アニエスべー マーガレットハウエル BURBERRY バーバリー アクアスキュータム icB Deuxieme Classe ドゥーズィエムクラス スタニングルアー MAX MARA マックスマーラ ブラウス コート スーツ 滝沢眞規子さん がお好きな方にもお薦めです。

■カラー グレー

■素材 表地 ウール96%・ポリウレタン4% /裏地 キュプラ100%

■サイズ表記 0

実寸 肩幅 約37.5cm(肩~肩)

身幅 約45cm(脇~脇)

着丈 約61.5cm(後襟下~裾)

袖丈 約61.5cm(肩~袖先)

(全て平置きにての採寸になります。あくまで素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませ。)

■商品状態

中古品になりますが、着用に差し支えるようなダメージや目立った汚れは見受けられませんので、これからご使用して頂くのに十分綺麗で良好な状態です。

■注意事項

御使用のモニタにより写真と現物の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。

出品の際、確認はしておりますがUSED品の場合、小さい汚れ、小穴、ステッチのほつれ等見落とす場合がございますことをご了承下さい。 気なる点などありました御質問下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セオリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※コメント、ご購入の際は事前にプロフィールをご確認下さい。↓他にもセオリーを多数出品しております。#RINNTHEORY2019A/W TheoryのCLASSIC.BLAZER / TRACEABLE. WOOLです。定価53,900円、リンクセオリージャパンのタグが付く正規品で非常に凝った作りになっております。セオリーのブレザー「CLASSIC.BLAZER」。ファブリックはストレッチの効いたウール生地「TRACEABLE. WOOL」。前立ては2B。滑りの良い裏地を当てておりますので、袖通しも良く仕上がっております。上質な素材使いと綺麗なシルエットで、様々なコーディネートにお使い頂ける一着です。23区 NEWYOKER ニューヨーカー アニエスべー マーガレットハウエル BURBERRY バーバリー アクアスキュータム icB Deuxieme Classe ドゥーズィエムクラス スタニングルアー MAX MARA マックスマーラ ブラウス コート スーツ 滝沢眞規子さん がお好きな方にもお薦めです。■カラー グレー■素材 表地 ウール96%・ポリウレタン4% /裏地 キュプラ100%■サイズ表記 0実寸 肩幅 約37.5cm(肩~肩) 身幅 約45cm(脇~脇) 着丈 約61.5cm(後襟下~裾) 袖丈 約61.5cm(肩~袖先)(全て平置きにての採寸になります。あくまで素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませ。)■商品状態中古品になりますが、着用に差し支えるようなダメージや目立った汚れは見受けられませんので、これからご使用して頂くのに十分綺麗で良好な状態です。■注意事項御使用のモニタにより写真と現物の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。出品の際、確認はしておりますがUSED品の場合、小さい汚れ、小穴、ステッチのほつれ等見落とす場合がございますことをご了承下さい。 気なる点などありました御質問下さいませ。

