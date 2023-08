優先配送 【希少】ザ・ノースフェイス　レトロ　ヌプシ　ダウンジャケット　Lサイズ ダウンジャケット

ブルーの迷彩であまり見かけないヌプシになります!

激レア*ヴィンテージ*初期モンクレール

海外で購入したのと、日本でほぼ見かけないことから日本未発売かもしれません。

ワンシーズン着ました。

季節外れですので、値下げ交渉承ります。

目立った汚れ、傷はありませんが、たまにダウン抜けがあります。

発送が金曜の夜から、日曜の夜までになりますので、ご了承下さい。

即購入大歓迎です!

質問等ありましたら、気軽にご連絡下さい!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

