他にもold品やvintage品、レギュラー品多数出品してます

リーバイス501 アメリカ製 Levi’s 501 Made in USA

#ya0124

是非ご覧ください。

先染め フィリピン製 33インチ

リーバイス ブラック先染め且つオリジナルレングスです。

コンディション伝わり易いように写真複数あげてますので、ご確認よろしくお願い致します。

■サイズ:サイズ:タグ表記 33インチ

ウエスト42cm×2

股上30cm

股下77cm

裾幅21cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

■levi's501 ブラック

■フィリピン製

■状態:

ビンテージ・中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

写真複数アップしていますので御確認お願い致します。

■その他、注意事項:

自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

ペット飼っておりません、タバコすいません。

古着・ヴィンテージ品の為、返品や交換は受ける事ができないので、よろしくお願い致します。

配送は御相談頂けましたら、ゆうゆうメルカリ便等の対応も出来ますので宜しくお願い致します。

リーバイス501 リーバイス505 リーバイス502 リーバイス606 リーバイス646 リーバイス684 デニム 大きいサイズ 90年代 80年代 70年代 ヴィンテージ ビンテージ 赤耳90s 80s 70s 大きいサイズ redline big bigsize levis501 levis505 levis606 levis684 levis646 denim vintage old

usa アメリカ製 ボンクラ boncoura オアスロウ orslow vintage

人気モデル···リーバイス 501

カラー···ブラック

シルエット···ストレート

股上···レギュラー

デニムカラー/デザイン···ブラック

加工···ワンウォッシュ(糊が落ちた)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

