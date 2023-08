ベイシングエイプのパーカーです。

サイズL

肩幅45cm,身幅55cm,着丈66cmです。

誤差はご了承ください。

比較的使用感の少ない美品です。

古着やヴィンテージに理解のある方の購入をお願いします。

裏原

ベイシングエイプのパーカーです。サイズL肩幅45cm,身幅55cm,着丈66cmです。誤差はご了承ください。比較的使用感の少ない美品です。古着やヴィンテージに理解のある方の購入をお願いします。裏原 beastie boys ピースティーボーイズhiroshi fujiwara 藤原ヒロシhfabathing ape ベイシングエイプundercover アンダーカバーlast orgy ラストオージーcornelius コーネリアス 小山田圭吾goodenough グッドイナフskatething スケートシングスチャダラパーold stussy 90s 80s goodenough haze undercover オールド vintage supreme fragment フラグメントkenzonigo

