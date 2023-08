この度はご覧いただき誠にありがとうございます。

■商品説明

Gore-Texライニングで防水性と透湿性を両立したアディダス オリジナルス プロモデル GTX (adidas Originals PRO MODEL BOOT GORETEX)

■状態

新品 未使用品

■ブランド

adidas アディダス originals オリジナルス

■商品名

PROMODEL BOOT GORETEX

■品番

S81626

■カラー

コアブラック/ランニングホワイト

■サイズ

25.5cm

■出荷日数

取引成立後、4〜7日程度

(※なるべく最短発送を心がけます。)

【購入について】

・出品している商品は、即購入OKです。

できる限りお安くギリギリの金額で出品しているため、

お値下げ交渉には対応できかねます。予めご了承ください。

・※状態、最終判断は画像にてご確認ください。

商品は良質な未使用品や訳あり品をおもに取り扱っております。

【配送について】

・基本的にメルカリ便で匿名配送させていただきます。

プチプチで梱包し、さらに防水対策でビニールを被せ、丁寧に梱包しお届けします。

(※箱は付属しません。)

・基本的に設定の発送日となり「取引成立後、4〜7日程度」となります。お急ぎの方は事前にご相談ください。

【注意事項】

※メーカー希望小売価格が表記している場合はメーカーサイトに基づいて掲載しています。

※保管、試着などの細かな傷や汚れ、長期保管品、

製造時の細かなエラー等の理由がある商品です。

そのためサイズ表記にチェックマークが入っている場合があります。

【お問い合わせについて】

※平日、土日の日中は家事、仕事をしているため、コメントやメッセージの返信が遅れることがございます。

ご理解いただけますと幸いです。

気持ちのいい取り引きができるよう心がけますので、よろしくお願いいたします。

■商品管理コード

M-0070

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

