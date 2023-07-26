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【国内発送】 K18 ●新品● 淡水パール ピアス ドロップ ピアス(両耳用)

商品の説明

K18 淡水パール ドロップ ピアスです。
幻の一点物✨シャネル イヤリング ピアス 三日月型 琥珀 ココマーク ゴールド
新品未使用品。
GUCCI グッチ トレードマーク ハート ピアス silver925
定価14000円。
スマイルAkoya真珠アコヤ真珠　ピアス　18kゴール刻印付き　日本産

【試着のみ】定価¥143,000 プラチナダイヤピアス

人工ラボルビー sonaダイヤ　ピアス
素材はK18イエローゴールド。
新品☆K18(18金)天然ダイア付き馬蹄(ホースシュー)デザイン ピアス
留め方はポストとキャッチ。
【新品】K18デザインフープピアス

【ブライダルにも使える】希少★CHANEL パールリボンピアス
淡水パールが片方に1玉。
ティファニー ハート ピアス

CHANEL シャネル ピアス ココマーク シルバー A14V
大きさは縦が約20mm、横が約6mm。
タディ&キング TADY&KING　tady＆king ゴローズ継続 No16
重さは両方で1.21g。

新品未使用　シャネル　CHANEL ハート　ピアス　2023春夏　最新作

商品の情報

商品の状態新品、未使用

ティファニー　ドロップ ピアス

セリーヌ　イヤリング　耳飾り　ピアス本体
K18 淡水パール ドロップ ピアスです。新品未使用品。定価14000円。素材はK18イエローゴールド。留め方はポストとキャッチ。淡水パールが片方に1玉。大きさは縦が約20mm、横が約6mm。重さは両方で1.21g。

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商品の状態新品、未使用

【国内発送】 K18 ●新品● 淡水パール ピアス ドロップ ピアス(両耳用)

45分钟前

【国内発送】 K18 ●新品● 淡水パール ピアス ドロップ ピアス(両耳用)

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9c52af53241
【国内発送】 K18 ●新品● 淡水パール ピアス ドロップ ピアス(両耳用) 【国内発送】 K18 ●新品● 淡水パール ピアス ドロップ ピアス(両耳用)

ヤフオク! - ◇新品◇ K18 淡水パール ドロップ ピアス

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淡水パールドロップピアス（K18）001

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淡水パールドロップピアス（K18）001 | pethica

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淡水パールドロップピアス（K18）001 | pethica

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新品 K18 淡水パール ドロップ ピアス｜PayPayフリマ

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