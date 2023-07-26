【国内発送】 K18 ●新品● 淡水パール ピアス ドロップ ピアス(両耳用)

K18 淡水パール ドロップ ピアスです。
幻の一点物✨シャネル イヤリング ピアス 三日月型 琥珀 ココマーク ゴールド
新品未使用品。
GUCCI グッチ トレードマーク ハート ピアス silver925
定価14000円。
スマイルAkoya真珠アコヤ真珠 ピアス 18kゴール刻印付き 日本産
【試着のみ】定価¥143,000 プラチナダイヤピアス
人工ラボルビー sonaダイヤ ピアス
素材はK18イエローゴールド。
新品☆K18(18金)天然ダイア付き馬蹄(ホースシュー)デザイン ピアス
留め方はポストとキャッチ。
【新品】K18デザインフープピアス
【ブライダルにも使える】希少★CHANEL パールリボンピアス
淡水パールが片方に1玉。
ティファニー ハート ピアス
CHANEL シャネル ピアス ココマーク シルバー A14V
大きさは縦が約20mm、横が約6mm。
タディ&キング TADY&KING tady＆king ゴローズ継続 No16
重さは両方で1.21g。
新品未使用 シャネル CHANEL ハート ピアス 2023春夏 最新作
ティファニー ドロップ ピアス
セリーヌ イヤリング 耳飾り ピアス本体
K18 淡水パール ドロップ ピアスです。新品未使用品。定価14000円。素材はK18イエローゴールド。留め方はポストとキャッチ。淡水パールが片方に1玉。大きさは縦が約20mm、横が約6mm。重さは両方で1.21g。