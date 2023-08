【年間ランキング6年連続受賞】 PSP-3000 SONY KMS SILVER MYSTIC バリューパック 携帯用ゲーム本体

ご覧いただきありがとうございます。

即購入OK!

大幅なお値下げ交渉はご遠慮くださいm(_ _)m

【商品名 】

【型 番 】

PSP-3000

【仕入先 】

古物商取得

リサイクルショップ

【内容物 】

写真のものが全てになります。

4GBのメモリーカードが付属しております。

クロスが欠品しております。

【状 態 】

極美品の商品になります。

Rボタン、〇ボタン側側面に傷がありますので画像にてご確認ください。

画面は綺麗で、素人目で傷等は見えません。

十字ボタン、スティック、〇×△□も綺麗で素人目でみて傷等はありません。

動作確認済み

画面ヤケなし

あくまでも自宅保管の為、完璧を求める方は御遠慮下さい。

・発送について

水濡れ対策をして、出来る限り箱に傷が付かないように配慮させていただきます。

商品コード:d@tg728-F

商品の情報 ブランド プレイステーションポータブル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

