イギリス生まれの高級ブランド♪

二次会やパーティーに♪

ホテルでのお茶やランチに♪

一枚で華やかにおしゃれに着こなせる!

鮮やかなイエローにお洒落な刺繍が上品さをアップさせてくれます(^^)

参考価格:40,000円

●サイズ:タグ表記 なし

肩幅 45cm

身幅 38cm

着丈 87cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材:

表地 ナイロン100%

裏地 ポリエステル100%

●状態:

襟部分の刺繍に少し使用感みられますが

目立った汚れ、ほつれなどはなく綺麗な状態です!

あくまでも中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

自宅保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

特別な日の衣装にいかがでしょうか?

#TEDBAKER

#テッドベーカー

#ドレス

#ワンピース

#レディース

#二次会

#パーティ

#入学式

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド テッドベイカー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

イギリス生まれの高級ブランド♪二次会やパーティーに♪ホテルでのお茶やランチに♪一枚で華やかにおしゃれに着こなせる!鮮やかなイエローにお洒落な刺繍が上品さをアップさせてくれます(^^)テッドベーカーのノースリーブワンピースです(^^)参考価格:40,000円●サイズ:タグ表記 なし肩幅 45cm身幅 38cm着丈 87cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材:表地 ナイロン100%裏地 ポリエステル100%●状態:襟部分の刺繍に少し使用感みられますが目立った汚れ、ほつれなどはなく綺麗な状態です!あくまでも中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項:自宅保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。特別な日の衣装にいかがでしょうか?#TEDBAKER#テッドベーカー#ドレス#ワンピース#レディース#二次会#パーティ#入学式

