【高額売筋】 ★未使用に近い★Christian Dior　ネックレス　ゴールド　CDロゴ ネックレス

★フォロー割あり★

ete エテ K10WGレイヤー ダイヤネックレス

購入前にコメント頂けますとフォロー割実施いたします!

STAR JEWELRY CRAFTED RING K18 #07



K18ホワイトゴールド メレダイヤ ハートネックレス

1,001円~5,000円 ⇒ 100円 OFF

ティファニー ハート プレート ネックレス

5,001円~10,000円 ⇒ 200円 OFF

アーカー オープンハートネックレス

10,001円~20,000円 ⇒ 300円 OFF

【専用】ローリーロドキンlove&hate ネックレス ラブアンドヘイト

20,001円以上 ⇒ 400円 OFF

ソーティング付 アクアマリン ダイヤモンド プラチナ ペンダントトップ 新品



K18・18金ダブルネックレスペンダントセット

おまとめ割も実施☆

【最終値下げ】プラチナ ダイヤモンド ネックレス 鑑定書付き

複数購入の場合送料に応じて値引きいたしますので、こちらもコメントください♪

ジバンシー ゴールドネックレス ストーン

※どちらもコメント無しでの即購入時は値引き対応できませんのでご了承ください。

18金 磁気入りネックレス



最終お値下げ!美品 ☆ 琥珀ペンダント

【アイテム】

LORO ロロ mutual necklace ネックレス マスクチェーン

Christian Dior クリスチャンディオール ネックレス アクセサリー CDロゴ ラインストーン

【お得セット】淡水パール ネックレス2本&時計&イヤリング 鑑別書付 箱入



IKEDA あこや真珠ネックレス/イヤリングセット 未使用保管品

【状態】

最高品質.18 K金かわいいのネックレス

わずかな小傷はございますが、その他目立つような傷や汚れはなく全体的に綺麗な状態で使用感も少ないため、未使用に近いとして出品いたします。

☆新品☆南洋真珠ナチュラルゴールドネックレス♪信頼の真珠総合研究所鑑別書付き♪



グラデーション 立体 オクタゴン 手染め ビーズ 大ぶり ゆらゆら ピアス

キラキラと可愛いCDロゴは、デコルテまわりを華やかに彩ります♡

ティファニーネックレス レディース リターントゥハートキー



《サマンサティアラ》リング 4号

【色】

ブルガリ BVLGARI K18WG ビーゼロワン トップ B-ZERO1

ゴールド 金

純金コイン & 18金ネックレス ○エリザベス2世○金貨



TIFFANY&Co. デイジーフラワー ネックレス シルバー925

【サイズ感】

ティファニー バイザヤード 18k シングルダイヤモンドペンダント

全長:約23cm

K18 ハートトップ ネックレス



ブルガリ ゼロワンネックレス ホワイトゴールド

【購入元】

【美品箱つき】AHKAH アーカ18K エトワールフランテピアス(片耳)

・業者専用エコリングオークション

(C4-325)K18ネックレス M ダイヤ ホールマーク750 18金



N498 ネックレス K24/K18 ペンダント 50cm

【ご注意】

ティファニー リターントゥ トグル ハート ネックレス

・美品メインで取り扱っておりますがあくまで中古品のため完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さい。

美品✨クリスチャン ディオール ネックレス CD ロゴ ゴールド 高級品 希少

・商品状態の感じ方は個人差がある事をご理解ください。

ダイヤネックレス Pt850

・商品の状態は、出来る限り明確にお伝えしていきますが、見落としている場合があるかもしれない事ご理解頂きますようお願い申し上げます。

みきち様専用ページです。



TIFFANY まとめて 3点 ネックレス ブレスレット キーホルダーなど

【その他】

♡【CHIMENTO】キメント 750(K18)WG ネックレス 2WAY

その他注意事項はプロフィール欄に記載しておりますので、

新品タグ付き【Ameri VINTAGE 】2WAYパールロングネックレス

お手数ですがご一読くださいませm(__)m

GUCCI オールドグッチ チェーンネックレス CMS 90



Pt850✨0.6ベネチアン スライドピンネックレス

A0275

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 未使用に近い

★フォロー割あり★購入前にコメント頂けますとフォロー割実施いたします!1,001円~5,000円 ⇒ 100円 OFF5,001円~10,000円 ⇒ 200円 OFF10,001円~20,000円 ⇒ 300円 OFF20,001円以上 ⇒ 400円 OFFおまとめ割も実施☆複数購入の場合送料に応じて値引きいたしますので、こちらもコメントください♪※どちらもコメント無しでの即購入時は値引き対応できませんのでご了承ください。【アイテム】Christian Dior クリスチャンディオール ネックレス アクセサリー CDロゴ ラインストーン【状態】わずかな小傷はございますが、その他目立つような傷や汚れはなく全体的に綺麗な状態で使用感も少ないため、未使用に近いとして出品いたします。キラキラと可愛いCDロゴは、デコルテまわりを華やかに彩ります♡【色】ゴールド 金【サイズ感】全長:約23cm【購入元】・業者専用エコリングオークション【ご注意】・美品メインで取り扱っておりますがあくまで中古品のため完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さい。・商品状態の感じ方は個人差がある事をご理解ください。・商品の状態は、出来る限り明確にお伝えしていきますが、見落としている場合があるかもしれない事ご理解頂きますようお願い申し上げます。【その他】その他注意事項はプロフィール欄に記載しておりますので、お手数ですがご一読くださいませm(__)mA0275

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 未使用に近い

インド アンティーク ネックレス 希少 天然ベリル 大振り カボッション 555C477 アメジスト 925刻印 ペンダント ネックレス スイング 2月誕生石HERMES エルメス ネックレス ケリー バッグモチーフ セリエ AG92585cm 黒蝶 真珠 タヒチパール 9-14mm グラデーションネックレス 鑑別バカララッキーバタフライグリーンプラチナ ネックレス pt ダイヤ★0.95ct★✨ピンクサファイア0.50ctダイヤプラチナペンダントネックレス