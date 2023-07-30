祝開店！大放出セール開催中 アシックス/asics ゲルライト3 kith 26.5cm スニーカー

数年前にKITHtokyoにて購入
未使用 アディダス PROMODEL BOOT GORETEX 25.5cm 靴
アシックス ゲルライト3
adidas samba OG サンバ菅田将暉 在原みゆ紀着用
26.5cm
NIKE AIR MAX 90 OFF-WHITE オフホワイト
付属の紐3種類付いてます。
NIKE DUNK LOW RETRO (Panda Dunk) ※おまけ付き
日常で使っていましたがまだまだ綺麗な状態かと思います。
29.0cm vans lumpin バンズ ランピン
状態は写真でご確認下さい。
NIKE LDワッフル x sacai x UNDERCOVER 28cm
箱は損傷あります。
エアジョーダン1 レトロHigh OG サイズ27.5
G-84SHOP様 専用 ナイキ コルテッツ ビンテージ
あくまでも中古品の為、ご理解のある方のみ入札ください。
PHILIPP PLEIN フィリッププレイン スニーカー ハイカット
商品の情報
|商品のサイズ
|26.5cm
|ブランド
|アシックス
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
NIKE Travis Scott エアジョーダン1 ミディアムオリーブ
NIKE DUNK HIGH RETRO SE 27.5cm
jordan1 パテントブレット 27.5
Kyrie 5 taco pe 27.0
数年前にKITHtokyoにて購入アシックス ゲルライト326.5cm付属の紐3種類付いてます。日常で使っていましたがまだまだ綺麗な状態かと思います。状態は写真でご確認下さい。箱は損傷あります。あくまでも中古品の為、ご理解のある方のみ入札ください。
商品の情報
|商品のサイズ
|26.5cm
|ブランド
|アシックス
|商品の状態
|やや傷や汚れあり