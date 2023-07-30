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祝開店！大放出セール開催中 アシックス/asics ゲルライト3 kith 26.5cm スニーカー

商品の説明

数年前にKITHtokyoにて購入
未使用 アディダス PROMODEL BOOT GORETEX 25.5cm 靴
アシックス ゲルライト3
adidas samba OG サンバ菅田将暉　在原みゆ紀着用
26.5cm
NIKE AIR MAX 90 OFF-WHITE オフホワイト
付属の紐3種類付いてます。
NIKE DUNK LOW RETRO (Panda Dunk) ※おまけ付き
日常で使っていましたがまだまだ綺麗な状態かと思います。
29.0cm vans lumpin バンズ ランピン
状態は写真でご確認下さい。
NIKE LDワッフル x sacai x UNDERCOVER 28cm
箱は損傷あります。
エアジョーダン1 レトロHigh OG　サイズ27.5

G-84SHOP様　専用　ナイキ　コルテッツ　ビンテージ
あくまでも中古品の為、ご理解のある方のみ入札ください。

PHILIPP PLEIN フィリッププレイン　スニーカー　ハイカット

商品の情報

商品のサイズ26.5cm
ブランドアシックス
商品の状態やや傷や汚れあり

NIKE Travis Scott エアジョーダン1 ミディアムオリーブ

NIKE DUNK HIGH RETRO SE 27.5cm

jordan1 パテントブレット　27.5

Kyrie 5 taco pe 27.0
数年前にKITHtokyoにて購入アシックス ゲルライト326.5cm付属の紐3種類付いてます。日常で使っていましたがまだまだ綺麗な状態かと思います。状態は写真でご確認下さい。箱は損傷あります。あくまでも中古品の為、ご理解のある方のみ入札ください。

商品の情報

商品のサイズ26.5cm
ブランドアシックス
商品の状態やや傷や汚れあり

祝開店！大放出セール開催中 アシックス/asics ゲルライト3 kith 26.5cm スニーカー

58分钟前

祝開店！大放出セール開催中 アシックス/asics ゲルライト3 kith 26.5cm スニーカー

¥13,000 ¥11,050

(税込) 送料込み
9
14
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本人確認済
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コメント (14)

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