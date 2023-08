○アイテム

メゾンマルジェラ MAISONMARGIELA

長袖シャツ フリンジ 四つタグ

14

○サイズ

39 Mサイズ(相当)

サイズ(相当)

肩幅42cm

身幅48cm

袖丈61.5cm

着丈72.5cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

目立った傷や汚れはありません。

○カラー

ブラック 黒

○素材

綿 コットン

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

--------------------------

大手リサイクルショップor質屋or都内セレクトショップ

にて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求め下さいませ。

--------------------------

商品の情報 商品のサイズ M ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

○アイテムメゾンマルジェラ MAISONMARGIELA 長袖シャツ フリンジ 四つタグ 14 ○サイズ39 Mサイズ(相当)サイズ(相当)肩幅42cm身幅48cm袖丈61.5cm着丈72.5cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れはありません。○カラーブラック 黒○素材綿 コットン○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。--------------------------大手リサイクルショップor質屋or都内セレクトショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求め下さいませ。--------------------------

