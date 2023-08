完売品

セールにもなっていない即完売

大人気商品

試着もしていない新品です

未使用!BULKY SLIT SET UP/バルキースリットセットアップ



購入価格 22000円

メロン色

肌触りに拘った1着

裏起毛ではないのでロングシーズン

ふわふわな手触り

コットン100%

<maturely(マチュアリー)>より、ハーフジップのスウェットが登場。糸に空気を含ませながらゆっくり編む為、肌触りが柔らかく着心地の良いひと品です。袖口のドローコードで、程よいアウトドア感をプラスした部分もポイント。同素材のパンツとセットアップでの着用もおすすめ

maturely/マチュアリー

ブランドキーワードは、MODEとTRADITIONALを組み合わせた“MODETRAD(モードトラッド)”。トラディショナルなウエアが持つ背景をモダンに昇華したデザインで、コレクションを展開します。トラッドもモードも好き。好きなファッションは変わらない。ルールに囚われることなく好きな服を着ていたい。maturelyは、スタイルをもった恰好よくもチャーミングな女性のためのブランド

お値下げ不可

NC NR

パンツも出品

インナーのシャツも出品

3点で合わせるとかわいいです

デニムにも合いそうです

●神経質な方はご遠慮下さい

宜しくお願い致します

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

