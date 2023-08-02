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【驚きの値段】 【原画】春を告げる 絵画/タペストリ

商品の説明

題名　春を告げる
大森栄八郞の油絵

掛軸 文泉『笑門福来 お福さん』絹本 肉筆 無地箱付 掛け軸 a070218
技法　アクリル＋油彩
メルカリ額付き ( 青緑＋金色の枠 ) 油絵　uF6-060904　静物（果物）

【真作保証】疋田正章「悠」油彩6号 真筆 額装 美人画 リアリズム 写実 裸婦
サイズ　(F12号) 60×50cm
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#木 #大きい絵 #春 #油絵

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商品の情報

商品の状態新品、未使用

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題名　春を告げる技法　アクリル＋油彩サイズ　(F12号) 60×50cm原画、一点ものです。 同じ絵は二度と描けません。 ゆえにピンときた方にはご購入をお勧め致します。あえて作品の説明はしません。ご自身の眼で見て、心のままに感じてください。※閲覧環境によっては色が異なって見える可能性があります※突然削除する可能性があります#木 #大きい絵 #春 #油絵

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【驚きの値段】 【原画】春を告げる 絵画/タペストリ

56分钟前

【驚きの値段】 【原画】春を告げる 絵画/タペストリ

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原画】春を告げる rsuganesha.com

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