【あす楽対応】 Her lip to Valencia High Rise Jeans 25 デニム/ジーンズ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ハーリップトゥ 商品の状態 未使用に近い

新品未使用をお譲り頂きましたが、試着したところ、私にはサイズが大きすぎてやや不恰好でしたので気に入っているものの、美品のうちに手放すことにしました。着用するつもりだったのでタグは外してしまいましたが、元々の定価は2万円以上するのでかなりお得だと思います。お探しの方いかがでしょうか。こちらの色は昨年発売された際に再販なく、今年も発売される様子ないため、かなりレアだと思います。お値下げ交渉承ります。サイズ 25カラー cinnamon(シナモン)値段 定価25000円25[ウエスト:66 / ヒップ:95 / 裾幅:20 / 前股ぐり(ベルト含む):32 / 後股ぐり(ベルト含む):38 / 股下:69 ]カラー···ベージュ#Herlipto#Her lip to#ハーリップトゥ#こじはる#小嶋陽菜

