お色は黒色

オールモストブラック イージーパンツ

購入後試着のみで大切に保管してありました

裾は麻紐で絞る事も可能です

カラー...ブラック

パンツ丈...フルレングス

柄・デザイン...無地

素材...麻

シルエット...ストレート

裾...裾ひも

股上...レギュラー

季節感...春, 夏, 秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポールハーデン 商品の状態 未使用に近い

