#こねむのメンズ_カジュアルアイテム

◆ ”ダッフルコートの代名詞” ”ダッフルコートの元祖”である「 Gloverall/ グローバーオール」から、人気のグレー系のお色味のダッフルコート。

グローバーオール の ヴィンテージ アイテムにはそれぞれ名前がついており、こちらは「ALEXANDER / アレクサンダー 」という裏地がチェックになっているモデルだそうです。

◆使用しているファブリックは上質なモヘア生地。裏地も同様の生地に良配色のチェック。

手袋をしたままでも開閉が出来るよう考えられた水牛のホーントグルや大きなフラップポケット。裾、腕周りの丁寧な処理、通常のモデルに比べ、より上質な雰囲気が感じられる逸品。

◆177cm普通体型の男性が中にセーターやパーカなどを着て、ややゆったりと着られるサイズ感。

ゆったりとしたシルエットとクラシックな雰囲気たっぷりですが、サイズバランスも非常に秀逸です。

◆ 70年代 のグローバーオールもコンディションの良いものは希少です。

チンスト、トグルの欠損も無く、生地もしっかりとしており、この手のビンテージコートしては珍しい非常に綺麗な状態を保っています。

◆商品詳細

生産国:MADE IN ENGLAND 英国製 イギリス製

素材:毛55%、アクリル40%、ポリエステル5%

お色:グレー系

表記サイズ:40(L〜XL相当)

肩幅:約51cm

身幅:約63cm

袖丈:約64cm

着丈:約95cm

※若干の誤差はご容赦ください。

状態:多少の使用感のみで当時物としては抜群のコンディションかと思います。その他保管時の多少のスレ/しわ/汚れ等はご容赦ください。

※コンパクトに梱包して発送いたします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド グローバーオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

