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新品ヘンローンヒマラヤ2本手バック
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※おすすめ商品一覧はこちら#Keico’sCollection
COACH コーチ ショルダーバッグ デンプシー 22ピンク ハンドバッグ
ラブラリーパーラー トート
状態: 美品（5-6ヶ月程度使用）
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※綺麗な状態ではありますが、あくまでもusedです。完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。
バレンシアガ キャンバストートバッグ ブラック 黒 NAVY スモールカバス
【未使用】genten バッグ
商品: バレンシアガ / BALENCIAGA
●美品●ボッデガヴェネタ イントレチャート メッシュレザー バッグ トートバッグ
（都内正規品購入正規品）
美品✨ BURBERRY ノバチェック ロゴプレート スクエア トートバッグ
価格: (参考) 245,000円程度
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使用: トートバッグ
エピヌ トートバッグ
素材: レザー
エルベシャプリエ 1028F パンサー トープ / レオパード 舟形トート
いろ: ブラック 黒
まーちゃん様専用
size: 横40cm 縦29cm 幅16cm（A4サイズ可）
サルヴァトーレフェラガモ トートバッグ ダブルガンチーニ A4 ブラウン
備考: 全国のBALENCIAGA店舗メンテナンス可
極希少 MCM AREM エムシーエム トート ヴィセトス COGNAC
エルメス タオル地 バッグ マザーズ
ご不明点があればお気軽にご相談くださいね。
【新品】アンテプリマ アリセア デニム/トート/ミディアム/ネイビー
宜しくお願いいたします。
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バレンシアガの他に、グッチやロエベ、トッズ、ロンシャン、ボッテガヴェネタ、エルメス、セリーヌ、フェラガモ などsimpleで上品なお品を多数所持しています。合わせて、ぜひご検討くださいませ。
kcさん専用【値下げ】beautiful people トートバッグ
#Keico’sCollection
【新品未使用】JRA パイソンレザー シャイニングクロコダイル 2wayバッグ
商品の情報
ブランド
バレンシアガ
商品の状態
やや傷や汚れあり
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ご覧いただき誠にありがとうございます。お品の詳細は、以下の通りです。※おすすめ商品一覧はこちら#Keico’sCollection状態: 美品（5-6ヶ月程度使用）※綺麗な状態ではありますが、あくまでもusedです。完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。商品: バレンシアガ / BALENCIAGA（都内正規品購入正規品）価格: (参考) 245,000円程度使用: トートバッグ素材: レザーいろ: ブラック 黒size: 横40cm 縦29cm 幅16cm（A4サイズ可）備考: 全国のBALENCIAGA店舗メンテナンス可ご不明点があればお気軽にご相談くださいね。宜しくお願いいたします。バレンシアガの他に、グッチやロエベ、トッズ、ロンシャン、ボッテガヴェネタ、エルメス、セリーヌ、フェラガモ などsimpleで上品なお品を多数所持しています。合わせて、ぜひご検討くださいませ。#Keico’sCollection
商品の情報
ブランド
バレンシアガ
商品の状態
やや傷や汚れあり
魅了 BALENCIAGA 《美品》バレンシアガ レザー 黒 ブラック トートバッグ トートバッグ
375
13分钟前
魅了 BALENCIAGA 《美品》バレンシアガ レザー 黒 ブラック トートバッグ トートバッグ
¥
47,800
¥
26,290
(税込) 送料込み
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バッグ
トートバッグ
BALENCIAGA 《美品》バレンシアガ レザー 黒 ブラック トートバッグ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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東京都
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出品者
fc7263a893
1909
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魅了 BALENCIAGA 《美品》バレンシアガ レザー 黒 ブラック トートバッグ トートバッグ
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