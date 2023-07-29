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魅了 BALENCIAGA 《美品》バレンシアガ レザー 黒 ブラック トートバッグ トートバッグ

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新品ヘンローンヒマラヤ2本手バック
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※綺麗な状態ではありますが、あくまでもusedです。完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。
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商品: バレンシアガ / BALENCIAGA
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（都内正規品購入正規品）
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価格: (参考) 245,000円程度
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size: 横40cm 縦29cm 幅16cm（A4サイズ可）
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備考: 全国のBALENCIAGA店舗メンテナンス可
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ご不明点があればお気軽にご相談くださいね。
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宜しくお願いいたします。
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バレンシアガの他に、グッチやロエベ、トッズ、ロンシャン、ボッテガヴェネタ、エルメス、セリーヌ、フェラガモ などsimpleで上品なお品を多数所持しています。合わせて、ぜひご検討くださいませ。
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商品の情報

ブランドバレンシアガ
商品の状態やや傷や汚れあり

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ご覧いただき誠にありがとうございます。お品の詳細は、以下の通りです。※おすすめ商品一覧はこちら#Keico’sCollection状態: 美品（5-6ヶ月程度使用）※綺麗な状態ではありますが、あくまでもusedです。完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。商品: バレンシアガ / BALENCIAGA（都内正規品購入正規品）価格: (参考) 245,000円程度使用: トートバッグ素材: レザーいろ: ブラック 黒size: 横40cm 縦29cm 幅16cm（A4サイズ可）備考: 全国のBALENCIAGA店舗メンテナンス可ご不明点があればお気軽にご相談くださいね。宜しくお願いいたします。バレンシアガの他に、グッチやロエベ、トッズ、ロンシャン、ボッテガヴェネタ、エルメス、セリーヌ、フェラガモ などsimpleで上品なお品を多数所持しています。合わせて、ぜひご検討くださいませ。#Keico’sCollection

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商品の状態やや傷や汚れあり

魅了 BALENCIAGA 《美品》バレンシアガ レザー 黒 ブラック トートバッグ トートバッグ

13分钟前

魅了 BALENCIAGA 《美品》バレンシアガ レザー 黒 ブラック トートバッグ トートバッグ

¥47,800 ¥26,290

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