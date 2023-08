DANSKIN ダンスキン ストレッチダウンジャケットになります。

サイズはレディース3です。

平置きで着丈67cm身幅52cmです。

DANSKIN WR STRETCH DOWN JACKET

撥水・UV機能を持ったストレッチ素材をベースにしたダウンジャケット。

同素材を使用したコートも展開しております。アウターとしてはもちろん、インナーとしても着用でき、同コレクションのジャケットやコートと合わせてもスッキリ着用できるよう、Vゾーンを深めにデザインしました。

ダウンは撥水加工が施されており、濡れても嵩が減りにくく、乾きやすいので洗濯後のケアもしやすいです。

左右ポケット。

カラー: ウォッシュブラック

素材

本体: WR NYLON STRETCH CLOTH(ナイロン86%、ポリウレタン14%)

中綿: 撥水ダウン(ダウン90%、その他羽毛10%)

重さ: 400g

価格: 30,800円

■my favorite DANSKIN■

毎日を自分らしく過ごすために。

軽快な一歩、肌になじむ着心地。

なにげない心地よさが自然とポジティブな気分にしてくれる。

シンプルなデザインの中に込められた、

スポーツウエアの機能や快適性。

私だけのお気に入り

アディダスオリジナルス♡ナイキ♡ステラマッカートニー♡のスポーツウェアもいろいろ出品中です

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ダンスキン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

