【福袋セール】 なにわ男子 大橋和也 公式写真 アオハルブック ドリアイ あけおめ まとめ売り アイドル

〈商品内容〉

・大橋和也 公式写真 ×16枚

・アオハル 大橋和也 うちわ

・勝たんコン 大橋和也 うちわ

・なにわ男子 キャラクターキーホルダー

・ドリアイオールスターズ記念写真

・ドリアイ クリアファイル

・なにわ男子 ハイチュウ クリアファイル ×2枚

・AOHARU BOOK

・あけおめ 2021 ステッカーセット

その他全て新品未使用です。

アオハルのうちわの袋が少し折れて破けてしまっていますので、ご了承ください。

中身に問題はございません。

即購入◎

※画像内のちびぬいは付きません

なにわ男子

西畑大吾

大西流星

長尾謙杜

道枝駿佑

高橋恭平

藤原丈一郎

大橋和也

アオハル

なにわ男子と一緒に#アオハルしよ?

勝たんコン

#なにわ男子しか勝たん

ドリアイ Jonny’s DREAM ISLAND

あけおめ 2021

関西ジャニーズJr. あけおめコンサート2021 関ジュがギューっと大集合

うちわ

クリアファイル

ハイチュウ

AOHARU BOOK

公式写真

ステッカーセット

キャラクターキーホルダー

人気グループ···なにわ男子

ジャンル···ジャニーズ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

