カラー···グレー

履き口···紐

4月14日発売

・ダークグレー

・23cm

・新品未使用

タグ、箱付き

私はDBカラー23cm履いてます!

スッキリシルエットでデニムにもスカートにも相性抜群です^ ^

お値段変動ありますがご了承ください。

他フリマアプリでも出品中です。

手数料の関係でお値段が違いますがご了承ください。

購入前にコメントいただけると助かります。

#ニューバランス1906

#PROTECTIONPACK

#ニューバランス9060

#newbalance

#ニューバランスプロテクションパック

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

カラー···グレー履き口···紐4月14日発売ニューバランス1906 PROTECTION PACKニューバランス 1906 プロテクションパック・ダークグレー・23cm・新品未使用 タグ、箱付き私はDBカラー23cm履いてます!スッキリシルエットでデニムにもスカートにも相性抜群です^ ^お値段変動ありますがご了承ください。他フリマアプリでも出品中です。手数料の関係でお値段が違いますがご了承ください。購入前にコメントいただけると助かります。#ニューバランス1906#PROTECTIONPACK#ニューバランス9060#newbalance#ニューバランスプロテクションパック

