※1 他のフリマにも出品していますので突然の削除、タイミングによっては在庫切れのご連絡をさせていただくこと、ご容赦下さい。

※2 本日夕刻(仕事が終わり次第)に、1stシーズン(3rdシグニチャー)、ねじれ期、ワーク期、パンク期、1st復刻期・日本企画(スタンダード、ジャイアント)、ほつれ期を出品いたしますので、よろしければ、そちらもご覧いただければ幸いです。

LEVI'S RED リーバイスレッド SUE-ELLEN 28X32を出品させていただきます。

ワーク期のシグニチャーモデルSTUARTと似たデザインで、こちらもまた、流通が相当少なかったモデルであると記憶しております。

状態は、試着のみの、未使用状態(タグは切ってしまいましたが、お付けします。もちろん、ベルトも。)。

私には、サイズが大きかったため、そのまま大切に保管しておりました。

なお、オイル加工、ウォッシュ加工等は施されておりますが、洗濯をしておりませんので、新品の状態です。

【サイズ:28X32】

ウエスト 約41㎝

股上 約33㎝

股下 約74㎝(裾上げなし)

裾幅 約19㎝

※素人採寸のため、あくまでも目安とお考えください。

サイズ感が大きめのワーク期の希少なお品物で、28インチはさらに希少かと思います。

そのお品物をタグ付き・未使用で手に入れるのは、なかなか難しいのではないでしょうか。

この機会にいかがでしょうか。

素人保管のお品物となります。汚れ等見落としがあるかもしれませんので、神経質な方はご遠慮ください。

シルエット···ストレート

股上···レギュラー

丈···フルレングス

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイスレッド 商品の状態 新品、未使用

