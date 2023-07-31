オリジナル TOMOI トモイ 電子ピアノ 折り畳み式　キーボードスタンドセット❗️ 88鍵盤 鍵盤楽器

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2021年に練習の為新品で購入しました。

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商品自体は使いやすいですが、中々練習する時間も取れない為手放すことにしました。

【良品】YAMAHA P-105 譜面台 電源ケーブル ペダル付ですぐに演奏♪



S♢895 ヤマハ デジタルピアノ P-105WH

状態はほとんど使用してない為かなり良いです。

スズキ バイオリン

付属品は写真の通りになります。

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トモイ TOMOI 電子ピアノ 88鍵盤 折り畳み式 コンパクト 軽量 MIDI充電型 サスティンペダル ダンパーペダル 譜面台 イヤホン 楽譜クリップ

【美品】カシオ CASIO 88鍵盤 電子ピアノ Privia PX-130

初心者の方におすすめです。

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商品の情報 商品の状態 未使用に近い

即購入可‼️期間限定値下げ‼️2021年に練習の為新品で購入しました。商品自体は使いやすいですが、中々練習する時間も取れない為手放すことにしました。状態はほとんど使用してない為かなり良いです。付属品は写真の通りになります。トモイ TOMOI 電子ピアノ 88鍵盤 折り畳み式 コンパクト 軽量 MIDI充電型 サスティンペダル ダンパーペダル 譜面台 イヤホン 楽譜クリップ初心者の方におすすめです。RockJam Xfinity キーボードスタンド 金属 RJXX363-MC

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Roland JD-Xi シンセサイザー(マイク、ケース、箱付き)☆美品☆ Roland シンセサイザー juno-Giローランド Roland VR-09 Combo【61鍵】美品KORG コルグ シンセサイザー X50 61鍵盤 ケース付属