【本日特価】 はたけさん専用 モッズコート

U.S. ARMY

M-65 EXTREME COLD WEATHER PARKA

サイズ M-REGULAR

ミントコンディションのM-65 EXTREME COLD WEATHER PARKA

サイズは貴重なM。

71年製。

ライナー付きです。

昨年から引き続き人気のM-65フィッシュテールパーカ。

オーバーサイズで着たい方には丁度良いMサイズです。

使用感は少ない、良い状態だと思います。

古着が苦手な方にもオススメできるコンディション。

古着にご理解のない方、古着慣れしていない方はご購入をご遠慮下さい。

US ARMY

M-65

M65

EXTREME COLD WEATHER PARKA

モッズパーカー

モッズパーカ

フィッシュテールパーカー

フィッシュテールパーカ

フィールドパーカー

ミントコンディション

米軍実物

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

