新品同様❣乗馬・試乗鞍PASSIER Sirius16.5

PASSIER Sirius

鞍単体での定価 858,000円(馬場鞍の中では最高級のレベルと価格)

カラー:ブラック

素材

シートとニーインサートはJUPAレザー

サドルツリー

PS鞍骨 frt-System®

frt-System® のシリウスDressage Saddleは、馬の肩が自由に回転運動することができるように設計されています。

シリウスDressage Saddleで乗られる馬はよりリラックスしていて満足しているでしょう。

そして、ライダーの座りもとても穏やかで調和ししています。

シリウスDressage Saddleのその快適なディープシートは、エレガントなエナメル革のパイピングで装飾されています。

ベルクロ着脱のタイサポートは2種類あり両方ともに付属されています。

運動や馬の種類によって、その都度ご自身で変える事ができます。

乗馬クラブで試乗鞍として展示してあったシリウス鞍です。

馬場鞍の中では最上級の乗り心地と最高額の鞍ですが、高いのにはそれなりの訳があります。

会員様が試乗されたのが約12鞍程ですので殆ど新品とご理解ください。

鞍・定価 858,000円

鐙革・定価19800円

鐙・定価38500円

PASSIER CURVED Dressage 革腹帯・定価 28,600円

総額944900円のセットです。

殆ど新品同様のセットを約半額の価格にて販売いたします。

価格交渉はお控えください。

注意;今まで多くの状態のいい鞍を提供させて頂きました。多くのお客様から感謝の言葉を頂戴し、一層励みになってきましたが昨今、重箱をつつくようなクレーマーに購入され、その対応に困っております。鞍は高額なお買い物になりますので少しのことでも許せない狭い心の方はクラブにて新品をお買い求めください。

当方、少しでもお客様のお役にたちたいという思いから、その意向を価格にて反映しております。これが分からず考えていた鞍ではなかったとあっさりと返品を求めてくるような方は購入しないでください。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

