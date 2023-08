自宅の蔵保管品

自宅の蔵保管品未使用箱なし紫檀全長23.5cm幅8.7cm高さ8.5cm内側は縦16.5cm×横7.7cm×深さ約4.2cm50年程前のもの珍しい形の小物入れ土の中で春を待つタケノコ掘り起こす前の、地下茎につながっている部分から表現されています#蔵出し!唐木商品はこちら#出品中の銘木工芸品はこちら#出品中のインテリア関係はこちら#銘木 #紫檀 #小物入れ #置物 #インテリア

