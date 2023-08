2022新作モデル Aimer グッズ　オルゴール あなたに出会わなければ　雪の降る街　箱無し ミュージシャン

Aimer エメ グッズ オルゴール

あなたに出会わなければ

雪の降る街

二つセット バラ売りは考えておりません。

数回視聴したのみで、箱で保管しておりました。

ほぼ未使用品です。

箱は付属しませんので、予めご了承ください。

一度人の手に渡ったものですので、神経質な方はご遠慮願います。発送はゆうパケットプラスを予定しております。

ミュージシャン種別···ソロ

グッズ種類···その他

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

