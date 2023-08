Snow Man メジャーデビュー前の主演公演です。

一度再生してその後は保管していました。

パッケージもとてもきれいな状態です。

⭐初回生産限定盤特典

・滝沢歌舞伎ZEROドキュメント収録

・三方背ケースジャケット仕様

DVD3枚組8,000円+税

⭐通常盤 初回プレス限定仕様 特典

・ボーナストラックSnow Manスペシャルインタビュー収録

・滝沢歌舞伎ZEROオフィシャルフォトブック封入

・スペシャルスリーブケース

DVD2枚組6,000円+税

※バラ売りは不可とさせて頂きます。

※お値下げ不可でお願いします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

