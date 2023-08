klasica 一昨年購入のコートです。

春先や秋口に重宝する生地感です。

一目惚れして購入も、着る機会がなく出品します。

あえて不規則なストライプ、マットな質感、カーキグレーのようなアンニュイな色味、様々なポケットやシルバーのジップなど、klasicaのこだわりが全て詰まった商品です。

サイズ5

当方177で着用しておりました。

cotton100

肩幅約48

身幅54

袖68

丈100ほどです

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 未使用に近い

