男女兼用 コンパクトジャケット モカ様専用　ノースフェイス Lサイズ K NP72230 マウンテンパーカー

THE NORTH FACE Compact Jacket

ノースフェイス コンパクト ジャケット

(型番)NP72230

(カラー)K(ブラック)

(サイズ)L

(素材) NORTHTECH Cloth ECO ( ナイロン100% )

(定価)15400円

タグ、袋付きです。

購入して3時間程着用しました。

神経質な方や、完璧な商品をお求めの方の購入はご遠慮ください。

返品 返金 交換 クレーム無しでお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

