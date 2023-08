保存袋、透明袋、紙袋付き

現在最安値。

参考価格57,500円

ペットなし。喫煙なし。

【商品紹介】

●ブランド

coach コーチ

PEANUTS

CF076

●サイズ(cm)

幅 23.5

高さ 16.5

マチ 8.5

ショルダー 88-140

※多少の誤差はご了承ください。

●色

ブラウン系 茶系 BROWN

グリーン系 緑系 GREEN

●素材

上質レザー 本革 革

キャンバス

PVC

●特長

・外ポケット

メイン0

サブ0.

・内ポケット

メイン2

サブ1(ファスナーメッシュポケット)

カード入れ4

新品未使用品です。

撮影のために一度透明袋から出しております。

おなじみのブランドロゴがエンボス加工であしらわれたレザータグも付属。

スタイルを選ばないデザインと一目でコーチと分かるアイコニックなルックスが魅力的なアイテム。

ユニセックス

ショルダーバッグ ショルダー クロスボディ 斜めがけ 肩掛け

肩掛け かばん カバン 鞄

シグネチャー

通勤 通学 トラベル 旅行 キャンプ

フォーマル パーティ

かわいい kawaii お洒落

メンズ レディース

●注意事項

大手ネットストア(正規品のみ販売可能)で購入。

万が一偽物だった場合は全額返金にてご対応しますので安心してお買い求め下さい。

特に記入がない限り、付属品はございません。

写真にて状態のご確認お願いいたします。

見落とし等の可能性もありますので、気になる点がございましたら、コメントよりお問合せください。

●発送について

送料完全無料。

コンパクトにして簡易or段ボール梱包で1~2日程度で発送致します。

+700円にてゆとりのある段ボール+緩衝材梱包の発送いたします。購入前にコメントにてお知らせください。

同時購入の場合は基本的に同梱になります。

管理番号00021-1-1

8150G

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

