史上一番安い MBハイエンドカットソー(長袖) L ベージュ Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

商品名:MBハイエンドカットソー(長袖)

色 :ベージュ

Lサイズ

身巾:68cm

着丈:75cm

肩幅:62cm

袖丈:57.5cm

素材:ポリエステル80%、レーヨン15%、ポリウレタン5%

・価格、掲載写真等のご相談があればコメント下さい。可能な範囲にはなりますが対応を検討させていただきます。

・目立った汚れはありませんが個人保管ですのでその点はご容赦ください。

・購入後の返品等については対応致しかねますのでご容赦ください。

双方にとってよい取引になるように心がけて参りますので何卒よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エムビー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

