商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★商品名…ennoy エンノイ 初期 ロゴ カレッジ スウェット トレーナー FRUIT OF THE LOOM フルーツオブザルーム★色…ブラック★サイズ…M(肩幅58cm、身幅58cm、着丈67cm、袖丈60cm)★状態…若干の着用感はございますが特筆する汚れ、ダメージ等はございません。★コメント…FRUIT OF THE LOOMのボディを使用した初期の希少なスウェットです。

