・メーカー... ルイヴィトン (LOUIS VUITTON)

・商品名...シェンヌ LVタブ エピ

ルイヴィトン キーリング キーホルダー シルバー シェンヌ LV タブ エピ

・カラー... シルバー×ブラック

・素材... メタル

・商品ランク【AB】

・サイズ... 全長:約41cm

・型番... M62790

・シリアル:FJ0138

・商品状態

メタルのメッキ剥がれ、小傷あり。やや使用感はありますが、大きなダメージはなくまだまだご愛用いただけます。

【商品ランクについて】

N → 新品未使用

S → 新品同様品

A → 使用感少なく綺麗な状態の中古品

AB → 多少の使用感と目立たない程のキズ・汚れある中古品

B → 一般的に使用感ある中古品

BC → 一部分に目立つキズ・汚れがある中古品

C → 全体に目立つキズ・汚れ・スレ傷がある中古品

D → ジャンク品

※中古品の場合 神経質な方、評価の悪い方の購入はご遠慮下さいませ。

購入先:古物商認可業者オークション

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

