数々の賞を受賞 ナイキ (278) ブレザー BLAZER NIKE VNTG スニーカー

スニーカーのコレクターをやめましたので、

どなたか興味のある方にお譲りしたいと思っております。

プロフィールをご覧になって頂いた上で、

ご購入前に一言コメント頂けると助かります。

●未使用品・試着無し

●2012年製造品

●クローゼット内で暗所保管

●着用の際は破損の可能性が有ります。

( 加水分解などの経年劣化が主な原因 )

着用されない場合でも取り扱い方次第では

破損するかもしれません。

●コレクターの方や鑑賞用としてご購入して

頂ける方のみ宜しくお願い致します

着用時の破損等については自己責任で

お願い致します

何かご質問ありましたらコメント頂ければと思います。正直にお答えさせて頂きます。

最終的にお互いが嫌な気持ちになるような取引は望んでおりませんので、少しでも不安に思われる方のご購入はお控えください。

納得して頂ける方は宜しくお願い致します。

★完璧を求める方、神経質な方のご購入は

お控えください

★輸送時の破損については責任を負いかねます

★極力スムーズな対応を心掛けておりますが

仕事の都合で返信や発送が遅れる場合が

ありますのでご了承ください

★コメントについて、一定期間が経過して

動きのないものは削除する場合があります

★値段交渉中でも他の方が先にご購入された

場合はそちらを優先させて頂きます

★様子を見て売れない場合は出品を

取り止めるかもしれません

#ナイキ

#nike

#ジョーダン

#jordan

#ダンク

#dunk

#SB

#コルテッツ

#cortez

#エアフォース

#airforce

#ターミネーター

#terminator

#ブレザー

#blazer

#バンダル

#vandal

#ブルイン

#bruin

#

#

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

スニーカーのコレクターをやめましたので、どなたか興味のある方にお譲りしたいと思っております。プロフィールをご覧になって頂いた上で、ご購入前に一言コメント頂けると助かります。●未使用品・試着無し●2012年製造品●クローゼット内で暗所保管●着用の際は破損の可能性が有ります。 ( 加水分解などの経年劣化が主な原因 ) 着用されない場合でも取り扱い方次第では 破損するかもしれません。●コレクターの方や鑑賞用としてご購入して 頂ける方のみ宜しくお願い致します 着用時の破損等については自己責任で お願い致します何かご質問ありましたらコメント頂ければと思います。正直にお答えさせて頂きます。最終的にお互いが嫌な気持ちになるような取引は望んでおりませんので、少しでも不安に思われる方のご購入はお控えください。納得して頂ける方は宜しくお願い致します。★完璧を求める方、神経質な方のご購入は お控えください★輸送時の破損については責任を負いかねます★極力スムーズな対応を心掛けておりますが 仕事の都合で返信や発送が遅れる場合が ありますのでご了承ください★コメントについて、一定期間が経過して 動きのないものは削除する場合があります★値段交渉中でも他の方が先にご購入された 場合はそちらを優先させて頂きます★様子を見て売れない場合は出品を 取り止めるかもしれません#ナイキ#nike#ジョーダン#jordan#ダンク#dunk#SB#コルテッツ#cortez#エアフォース#airforce#ターミネーター#terminator#ブレザー#blazer#バンダル#vandal#ブルイン#bruin##

