ご覧頂きありがとうございます。下記の商品説明をご理解頂いた上、ご購入下さい♫︎BURBERRY LONDONのチュニック丈ブラウスです。トラッド感のあるピンタックデザインが上品ロングシャツ。両サイドの大きなポケットも可愛いポイントです。襟裏と袖をまくしあげるとバーバリーチェックがちらりと見えます。ジャケットやカーディガンを羽織ったり、前開きなので羽織りとしても、ストールを巻いても素敵だと思います。【カラー】ホワイト 白 【サイズ】44 2XL【平置採寸】着丈 前80 後ろ73身幅52肩幅38袖丈44※若干の誤差はご容赦下さい 【素材】綿コットン100%【状態】汚れ、ダメージなどなく、綺麗な状態です。※usedであり、自宅保管をご理解頂ける方のみご購入下さい。※コメントなし、即購入OKです!#BurberryLONDON#バーバリーロンドン#BURBERRY#バーバリー#Aquascutum アクアスキュータム#NEWYORKER ニューヨーカー #BROOKSBROTHERSブルックスブラザーズSCAPA スキャパ イルビゾンテ Gabardine K.T ギャバジンK.T プラチナARTISAN アルチザン KEITH キースBASILE28 バジーレ28#TOMORROWLAND トゥモローランド#INDIVI インディヴィ#23区 23区 自由区 #UNTITLED アンタイトル #Reflect リフレクト イネド #COMMECA コムサ #RoseTiara ローズティアラ #Leilian レリアンプラスハウスMISSEL ミゼール LOBJIE ロブジェネミカ #PISANOピサーノ MOGA モガ PINORE ピノーレ レキップヨシエイナバ#HIROKOKOSHINO ヒロココシノヒロコビスグランデ モディファイギャバジンK.T ARTISAN アルチザン ピサーノ MOGA モガ ピノーレレキップヨシエイナバ INED イネド トランスワーク キャラオクルス PINORE ピノーレ セシカ JUDY大きいサイズ袖丈···七分袖季節感···春、夏、秋

