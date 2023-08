フレーム形···クラウンパント

レンズカラー···クリア

フレームカラー···ブラウン

カラー OCHER SASA

SIZE 43□23-147

素材 セルロイド

43サイズ

サイズ詳細

フレーム総幅:130mm

レンズ縦幅:36mm

レンズ横幅:43mm

ブリッジ幅:23mm

テンプル長:147mm

10eyevan引用より

その硬質な質感や、独特の色味・風合いが特徴的なセルロイドと、シルバー925や蝶貝を使用したパーツなどこだわり抜いたディテールが魅力的な<セルロイドコレクション>からリリースされました。今回は、デザイナー中川氏の描く洗練されたシェイプやサイジングはそのままにリムラインを太く強調し、存在感をプラス。また各パーツもバランスを見直すことで、ボリュームがありつつも端正な佇まいとなっており、数多くのアイウェアの中でも、ワンランク上のスタンダードとなるオーセンティックな風格が漂います。本シリーズから登場した「no.6-Ⅲ FR」は1940〜1960年代頃流通したフレンチヴィンテージで見られるクラウンパント型。肉厚なセルロイド生地との相性もよく、クラシックな印象です。

新色の『オーカーササ』は黄土色とかすれた柄とが相まって落ち着いた印象で、デミ柄とは違う新鮮さも感じられます。

選びきれず同時期に二つ購入しましたが、二つ使いが苦手な為、こちらを出品する事にしました。

使用頻度は、数回の為とても綺麗な状態です。度数はとても低いですが、度数が入っております。元々付いておりました純正の伊達メガネとしてそのまま使えるクリアレンズもお付け致します。

写真に載っている物が全てになります。一緒に購入したeyevanクロス2200円の物とテンプルの最後部分にバランサーとして付いているシルバークロスも、そのままお付け致します。

今年の5月19日に、購入致しました。

商品の情報 ブランド アイヴァン7285 商品の状態 未使用に近い

