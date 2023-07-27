超安い品質 FENDI Tシャツワンピ ひざ丈ワンピース

FENDI

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サイズ 12

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着丈 約87センチ

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肩幅 約47.5センチ

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身幅 約53センチ

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スリット 約17センチ

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袖丈 約17.5センチ

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商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フェンディ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

FENDI FENDI kids Tシャツワンピサイズ 12大人の女性だと9号相当ですが結構ゆったりとしたデザインですので普段少し大きめのサイズの方でも着られるかと思います。着丈 約87センチ肩幅 約47.5センチ身幅 約53センチスリット 約17センチ袖丈 約17.5センチ特に目立った汚れはなく、くたびれたりはしてないかと思いますが何度か部屋着として着用しているのでご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フェンディ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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