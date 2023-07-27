スーパーセール期間限定 ren様専用長渕剛 MOSCOT サングラス TAブルーレンズ サングラス/メガネ

長渕剛さんが2019年映画「太陽の家」発表にあたり、CINEMA&LIVEツアーで着用しているMOSCOTのサングラスです。

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長渕さんはシルバーミラーレンズ、ブリーズブルーレンズ、TAブルーレンズを入れて3本所有しています。

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ブリーズブルーとTAブルーの違いはTAブルーはミラーがかかっています。

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こちらはTAブルーレンズです。

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【ブランド】MOSCOT

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【モデル名】FRANKIE

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【レンズサイズ】48mm

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【フレームカラー】ブラック

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【レンズカラー】TAブルー

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【商品の状態】

美品 EFFECTOR × EFILEVOL AW サングラス

自宅保管新品未使用品です。

商品の情報 ブランド モスコット 商品の状態 新品、未使用

長渕剛さんが2019年映画「太陽の家」発表にあたり、CINEMA&LIVEツアーで着用しているMOSCOTのサングラスです。長渕さんはシルバーミラーレンズ、ブリーズブルーレンズ、TAブルーレンズを入れて3本所有しています。ブリーズブルーとTAブルーの違いはTAブルーはミラーがかかっています。こちらはTAブルーレンズです。【ブランド】MOSCOT【モデル名】FRANKIE 【レンズサイズ】48mm【フレームカラー】ブラック【レンズカラー】TAブルー【商品の状態】自宅保管新品未使用品です。

商品の情報 ブランド モスコット 商品の状態 新品、未使用

【RayBan/レイバン】RB4258F 601/19MOSCOT モスコット LEMTOSH レムトッシュ メガネ ブラックJINS PC for HACKERS PC用メガネ 1500本限定発売のレア物MOSCOT MOMZA / モスコット モンツァ BAMBOO 46