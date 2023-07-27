スーパーセール期間限定 ren様専用長渕剛 MOSCOT サングラス TAブルーレンズ サングラス/メガネ

長渕剛さんが2019年映画「太陽の家」発表にあたり、CINEMA&LIVEツアーで着用しているMOSCOTのサングラスです。
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長渕さんはシルバーミラーレンズ、ブリーズブルーレンズ、TAブルーレンズを入れて3本所有しています。
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ブリーズブルーとTAブルーの違いはTAブルーはミラーがかかっています。
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こちらはTAブルーレンズです。
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【ブランド】MOSCOT
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【モデル名】FRANKIE
未使用 アイブレラ クリアエバー サングラス EB-41
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【レンズサイズ】48mm
新品正規品レイバン ウェイファーラーマットブラックRB2140F 601S/R5
小竹長兵衛作 T319 GRS
【フレームカラー】ブラック
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【レンズカラー】TAブルー
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TOMFORD トムフォード MIRANDA サングラス
【商品の状態】
美品 EFFECTOR × EFILEVOL AW サングラス
自宅保管新品未使用品です。
【RayBan/レイバン】RB4258F 601/19
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MOSCOT MOMZA / モスコット モンツァ BAMBOO 46
長渕剛さんが2019年映画「太陽の家」発表にあたり、CINEMA&LIVEツアーで着用しているMOSCOTのサングラスです。長渕さんはシルバーミラーレンズ、ブリーズブルーレンズ、TAブルーレンズを入れて3本所有しています。ブリーズブルーとTAブルーの違いはTAブルーはミラーがかかっています。こちらはTAブルーレンズです。【ブランド】MOSCOT【モデル名】FRANKIE 【レンズサイズ】48mm【フレームカラー】ブラック【レンズカラー】TAブルー【商品の状態】自宅保管新品未使用品です。